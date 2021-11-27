Gölbaşılı Esnaflardan İstanbul’a Fuar Ziyareti... Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından düzenlenen ”İstanbul Esnaf Ziyareti Gezisi“ ile Gölbaşılı esnaflar sektörün nabzını tutuyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından düzenlenen ”İstanbul Fuar Ziyareti Gezisi“ ile Gölbaşılı esnaflar sektörün nabzını tutuyor.
Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile Gölbaşılı esnaflar da fuara katılım sağlayarak, yeni yatırım ve iş imkanları değerlendirilecek. Salgın süreci dolayısıyla zarara uğrayan işletmelerin geliştirilmesi konusunda elinden gelen desteği veren Gölbaşı Belediyesi, fuar gezisi aracılığıyla Gölbaşı’ndaki işletmelerde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.
Yenilikçi projeleri ile Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini ve saygısını kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in öncülüğünde düzenlenen “İstanbul Fuar Ziyareti’’ ile ilgili konuşan Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı İsa Albut “Ticarette ve sosyal hayatta normalleşme aşamalarında en çok sıkıntıyı çeken esnaf arkadaşlarımız hem yeni bir ticari faaliyet oluşturma hem de işlerine katkıda bulunmak amacıyla bu geziye katılım sağladı. Bu geziyi düzenleyen ve bize destek olan başta Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
27 Kasım sabahı hareket eden kafileyi uğurlayan Başkan Ramazan Şimşek, “Bu projeyi hayata geçirirken amacımız Gölbaşı’nda faaliyet gösteren esnafımıza destek olmak ve işlerinde gelişme göstermelerine aracı olmaktı. Gezimize duyulan ilgiden ve katılımdan da Gölbaşı Belediyesi olarak çok memnunuz, Gölbaşılı esnaflarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza olan hizmetimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.