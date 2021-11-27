Keçiören emekliler platformu sıra gecesi düzenledi

Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu tarafından düzenlenen sıra gecesine katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir çok uğraş alanımız var. Acıları ve sevinçlerini paylaşmak da bunlardan birisi. Bugün de mutluluğu paylaşmak üzere Emekliler Platformumuzun böylesine güzel bir kültür etkinliğine katıldık. Özgüvenle burada şarkılar türküler söyleyen her bir büyüğümü tebrik ediyorum.” dedi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 23 kişiden oluşan Emekliler Platformu üyeleri yöresel kıyafetlerle sıra gecesi düzenledi. Her bir üyenin tek tek farklı yörelere ait türküler seslendirdiği geceye izleyiciler de eşlik ederek sazlı sözlü eğlenceye ortak oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok her yaştan insanın kültürel ve sanatsal etkinliğe katılması gerektiğine dikkati çekerek, “Geçtiğimiz günlerde Angara’nın Yıldızları Ses Yarışmasının finalini yaparak birçok yeni sesi, yeni cevheri ortaya çıkardık. Kendini anlatamayan, gösteremeyen birçok gencimizi sanat dünyamıza kazandırmış olduk . Sanat ve kültürel faaliyetler ruhları tazeler. Belediyenin tüm tesisleri sizindir, Keçiörenlilerindir. Biz emanetçiyiz. Yeter ki bu kültürel etkinliklere katılan insanlarımızın sayısını çoğaltalım. Bu platformda bulunan, emek veren kıymetli büyüklerimi tebrik ediyorum. Sizler kendinizi hangi yaşta hissediyorsanız o yaştasınız. Okumanın ve sanatın yaşı yoktur.” İfadelerini kullandı. Başkan Altınok gecenin finalini Emekliler Platformu üyeleriyle birlikte seslendirdiği "Ölürüm Türkiyem' türküsüyle yaptı.