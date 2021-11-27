Şebnem Bozoklu:" Tembellik beni sinir eder"

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, Hakan Gence'nin Hürriyet Youtube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Hakan Gence'nin programına konuk olan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, özel hayatı ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pozitif biri olmadığını ama hayatın tadını çıkarmak konusunda çok ısrarcı olduğunu dile getiren Bozoklu, "Çalışkan biriyim. ‘Yeni bir şey bitirdim, biraz bekleyeyim’ gibi bir mantığım yoktur. Çok güzel sinirlenirim. Tanıkları da var. Bazen bir şeyler yolunda gitmez, sinirlenmek gerekir” dedi.





Gazeteci Kanat Atkaya’yla evliliğini de anlatan oyuncu, “Çok küçük yaşlardan beri hayran olduğum, yazılarını hiç kaçırmadan takip ettiğim biriyle hayat beni yıllar sonra karşılaştırdı. Kendimi onun yanında iyi, kendim gibi hissediyorum. Herhalde bu da karşılıklı oldu ki ilişkimiz iyi gitti” dedi.