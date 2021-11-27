Akdeniz derbisi FTA Antalyaspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Akdeniz Derbisi'ne sahne oldu. FTA Antalyaspor evinde ağırladığı A. Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.
İki Antalya takımını karşı karşıya getiren mücadelenin 40'ıncı dakikasında Fraport TAV Antalyaspor Bünyamin Balcı ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iyi futbolunu sürdüren Kırmızı Beyazlılar, 68'nci dakikada Mukairu ve 90'ıncı dakikada Floranus'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor'da 65'nci dakikada Tayfur Bingöl kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. FTA Antalyaspor, bu skorla puanını 18'e yükseltirken, A. Alanyaspor 24 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.