Rizespor Kayseri'yi tek golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu..

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor, Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Rizespor 10 puana yükselirken ligde 20. sırada yer aldı. Konuk ekip Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kaldı.

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