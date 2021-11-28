28 Kas 2021 - 20:40- Spor G: 28 Kas 2021 - 20:41

Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti! Mustafa Cengiz Kimdir?

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Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında yaşamını yitirdi.
Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti! Mustafa Cengiz Kimdir? mask
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Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında yaşamını yitirdi. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.

Ölüm haberini Galatasaray, sosyal medya hesaplarında, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Vefat haberini derin bir üzüntüyle alan kulüp yönetimi, 37. Başkan Mustafa Cengiz için, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
# Mustafa Cengiz Kimdir?

28 Kas 2021 - 20:40 - Spor

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