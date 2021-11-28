Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti! Mustafa Cengiz Kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında yaşamını yitirdi. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.
Ölüm haberini Galatasaray, sosyal medya hesaplarında, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.
CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Vefat haberini derin bir üzüntüyle alan kulüp yönetimi, 37. Başkan Mustafa Cengiz için, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.