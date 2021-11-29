Sincan’da binlerce lale ve sümbül toprakla buluşuyor

Sincan Belediyesi bahar mevsimine rengarenk bir “merhaba” demeye hazırlanıyor. Binlerce lale ve sümbül soğanı, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu Sincan genelinde toprakla buluşuyor. Toprakla buluşan sümbül ve lale soğanı, bahar mevsiminde Sincan’ın güzelliğine güzellik katacak.
Laleler diyarı Sincan, baharı yine rengarenk, mis kokulu lale ve sümbüllerle karşılayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki park, bahçe ve meydanlara sümbül ve lale soğanı dikiyor.
Sincan, Bahara Sümbül ve Lalelerle “Merhaba” Diyecek
Bahar mevsimine kadar toprak altında kalacak olan soğanlar, Nisan ayının gelişiyle beraber boy gösterecek ve Sincanlılara görsel bir şölen yaşatacak.
Turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde açacak olan sümbül ve laleler Sincan’ın güzelliğine güzellik katacak.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincanımızın simgesi lalelerimizi dikme zamanı geldi. Nisan ayına kadar toprak altında kalacak soğanlar, baharda ilçemize rengarenk görsel bir güzellik katacak. Lale soğanlarının yanı sıra sümbülü de toprakla buluşturuyoruz. Çevre hassasiyetimizi ön planda tutarak ilçemizde daha yeşil, daha ferah yaşam alanları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeleri için Sincanımıza bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.