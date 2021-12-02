Şahika Ercümen'den 'suya saygı' koleksiyonu

Koton, sonbahar kış Şahika Ercümen Suya Saygı koleksiyonunu özel bir davet ile tanıttı. Koton Suya Saygı projesinin ikinci koleksiyonuna ilişkin lansman, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde ve Koton CEO’su Bülent Sabuncu, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni, Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Şahika Ercümen ev sahipliğindeki etkinlikte suyun dünyamız için hayati önemine dikkat çekilirken, buzullardan ilham alınan koleksiyon yoğun ilgi gördü. Özel davet cemiyet dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Yakın dostlarının yanı sıra iş, moda ve cemiyet dünyasıyla da bir araya gelen Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Şahika Ercümen, konuklarıyla yakından ilgilendi. Davetliler, Şahika Ercümen’in koleksiyonunu yakından inceleyerek değişen iklim koşulları üzerine konuştular.