YÖK: "Azerbaycan'la ortak üniversite kuracağız"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildirdi

Resmi ziyaretler için Azerbaycan’da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “UNEC Ekonomi Forumu”na katıldı.

Başkan Özvar, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 30. yıldönümüne adanan ve ana sloganı "Zafere Giden Yol" olan Forumun ikinci gününde aralarında Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da yer aldığı “Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

“Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma stratejisi, Ekonominin dijital dönüşümü, Pandemi sonrası dönemde iş dönüşümü ve Karabağ'a Büyük Dönüş” konularının masaya yatırıldığı Forumda konuşan Özvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim alanına etkilerinden ve çözümlerden bahsetti. YÖK Başkanı Özvar, tüm dünyada yükseköğretim sektörünün diğer birçok sektör gibi bu krize hazırlıksız yakalanarak üniversitelerin eğitimlerine bir süre çevrimiçi ve uzaktan eğitim yoluyla devam ettiğini hatırlattı.

DİJİTAL BİLGİ EKONOMİSİ TEMEL HEDEF​

YÖK Başkanı Özvar, dijital bilgi toplumu ve dijital bilgi ekonomisinin tüm ülkeler için bir hedef haline geldiğini, bu amaç doğrultusunda dijital teknolojilere aşina olan nitelikli işgücüne olan talebin küresel düzeyde artacağını belirterek, "Dolayısıyla tüm bunları göz önünde bulundurarak, çevrimiçi öğrenmenin geleneksel üniversite eğitim yöntemlerine dahil edilmesinin ve hibrit eğitim ve öğretim modellerinin izlenmesinin kaçınılmaz olduğu kanaatindeyim. Hepimizi yükseköğretim paradigmalarında bir değişim beklemektedir. e-öğrenme veya çevrimiçi öğrenmenin, faydaların yanında zorlukları da beraberinde getirdiğinin altını çizmeliyim. Öğrenme alanı, sınıflar, ders müfredatı, ders programları, eğitim programları ve değerlendirme sistemleri gibi yükseköğretimimizin geleneksel konularını yeniden ele almalıyız." dedi. ​

Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler de paylaşan

Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar, "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek" diye konuştu.