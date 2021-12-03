03 Ara 2021 - 08:25- Spor G: 03 Ara 2021 - 08:26

Madalyalı Paralimpik Oyunları sporcularıyla Külliye buluşması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla Külliye'de buluştu.
Madalyalı Paralimpik Oyunları sporcularıyla Külliye buluşması mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla Külliye'de buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Son 19 yılda spor yatırımlarını artırdıklarını ifade eden Erdoğan "Bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmaların meyvelerini topluyoruz" dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

03 Ara 2021 - 08:25 - Spor

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