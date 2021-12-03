Oğuzhan Koç 'Aşkın Mevsimi'ni getirdi

Çıkardığı dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekleyen Oğuzhan Koç, şimdi de “Aşkın Mevsimi’ adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran’ a düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran‘a ait olan yeni şarkısı ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, müzikseverler bu kışın hiti olarak yorumladılar.

Bugüne kadar 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç, son hitiyle de tam not alarak yıllarca dinlenilecek bir şarkıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Söz yazarı ve besteci Oğuzhan Koç ‘Aşkın Mevsimi’ adını verdiği yeni şarkısı çıktığı an itibariyle önce sosyal medya gündeminde sonra da dijital müzik platformların müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti.