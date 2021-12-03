03 Ara 2021 - 13:34- Belediyeler G: 03 Ara 2021 - 13:35

Sincan’da tüm engeller sanatla aşılıyor

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Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalar yapan Sincan Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde de düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Sincan’da tüm engeller sanatla aşılıyor mask
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Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalar yapan Sincan Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde de düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 

Sincan Belediyesi bünyesinde eğitim gören down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan “Umudun Kanatları” grubu “Tepetaklak Bi Dünya” isimli oyunla tiyatro sahnesine çıktı.

Engellilere yönelik farkındalığı arttırmak ve onları günlük yaşama dahil etmek için önemli çalışmalar düzenleyen Sincan Belediyesi“3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde etkinlikler düzenledi. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan “Umudun Kanatları” grubu çeşitli sportif etkinlikler, satranç dersleri, el işi sergiler ve sema gösterisinin yanı sıra şimdi de tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladı.“Umudun Kanatları” grubu, hafta içi her gün tiyatro derslerine katılıp eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda “Tepetaklak Bi Dünya” isimli oyunla tiyatro sahnesine çıkan “Umudun Kanatları” grubu, seyircilerden tam not aldı.

Oyunda engelli bireylerin dünyasına bambaşka bir pencereden bakılıyor. Dünyadaki savaşlarla, kötülüklerle o masum gönüllerin hiç ilgilerinin olmadığı; engelli diye tabir edilen bireylerin aslında özel yetenekli, özel insanlar olduğu anlatılıyor. Dünyayı yaşanamaz hale getirenlere inat dünyayı güzelleştirmek için mücadele ettikleri mizahi bir dille vurgulanıyor. Oyun zaman zaman duygulandırıp zaman zaman güldürüyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da seyirciler arasındaydı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Umudun Kanatları’nı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Oyunu seyrederken duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ercan, “ Hiçbir şey dünyayı kucaklayacak kadar koca yürekli kardeşlerimize engel değil. Umudun Kanatları özel eğitim grubumuzun sahnelediği Tepetaklak Bi Dünya tiyatro oyununu büyük bir keyifle izledik. Emeği geçen özel eğitim grubumuza teşekkür ederim.” diye konuştu.

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03 Ara 2021 - 13:34 - Belediyeler

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