AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebiliyor.