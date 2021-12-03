03 Ara 2021 - 14:03- Yaşam G: 03 Ara 2021 - 14:04

AÖF sınav sonuçları açıklandı

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.
AÖF sınav sonuçları açıklandı mask
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebiliyor.
# aöf sınav sonuçları

03 Ara 2021 - 14:03 - Yaşam

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