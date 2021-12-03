AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.