03 Ara 2021 - 14:08- Ekonomi G: 03 Ara 2021 - 14:09

Enflasyon rakamları açıklandı! Aralık ayı enflasyon yüzde kaç?

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Enflasyon Kasım ayında yüzde 3,51 artarken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı! Aralık ayı enflasyon yüzde kaç? mask
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Enflasyon Kasım ayında yüzde 3,51 artarken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre, ana harcama grupları itibarıyla Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

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03 Ara 2021 - 14:08 - Ekonomi

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