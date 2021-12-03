03 Ara 2021 - 22:48- Yaşam G: 03 Ara 2021 - 22:51

Meteoroloji hafta sonu için uyardı

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Meteoroloji, hafta sonu için hava raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin büyük çoğunluğunda hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji hafta sonu için uyardı mask
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Meteoroloji, hafta sonu için hava raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin büyük çoğunluğunda hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yayımladığı hava raporuna göre Türkiye’nin büyük çoğunluğunda havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması olması beklendiği bildirildi.

Yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilirken, kuvvetli rüzgara yönelik de Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

03 Ara 2021 - 22:48 - Yaşam

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