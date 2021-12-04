04 Ara 2021 - 22:45- Spor G: 04 Ara 2021 - 22:46

Aslan kaçtı, Altay yakaladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galibiyete hasret kalan Galatasaray, eski oyuncusu ve hocası Mustafa Denizli'nin Altay'ını da geçemedi.
Aslan kaçtı, Altay yakaladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Galibiyete hasret kalan Galatasaray, eski oyuncusu ve hocası Mustafa Denizli'nin Altay'ını da geçemedi.  Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı ağırladı. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sarı Kırmızılıların golleri Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne'den gelirken, İzmir ekibinin sayılarını Cesar Pinares ve Daouda Bamba (p) kaydetti.

Galatasaray bu beraberlikle puanını 23'e yükseltti, Altay ise puanını 18'e çıkardı.

16'ncı haftada Galatasaray, 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanında karşılaşacak. Altay da 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

.
# Spor Toto Süper Lig, Galatasaray

04 Ara 2021 - 22:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Madalyalı Paralimpik Oyunları sporcularıyla Külliye buluşması mask
Madalyalı Paralimpik Oyunları sporcularıyla Külliye buluşması
Potada Anadolu Efes üstünlüğü mask
Potada Anadolu Efes üstünlüğü
Rallinin İstanbul ayağı tamamlandı mask
Rallinin İstanbul ayağı tamamlandı
Dünya Şampiyonu Mamak’tan çıktı mask
Dünya Şampiyonu Mamak’tan çıktı
Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti! Mustafa Cengiz Kimdir? mask
Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti! Mustafa Cengiz Kimdir?
Rizespor Kayseri'yi tek golle geçti mask
Rizespor Kayseri'yi tek golle geçti
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status