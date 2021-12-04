Aslan kaçtı, Altay yakaladı

Galibiyete hasret kalan Galatasaray, eski oyuncusu ve hocası Mustafa Denizli'nin Altay'ını da geçemedi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı ağırladı. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sarı Kırmızılıların golleri Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne'den gelirken, İzmir ekibinin sayılarını Cesar Pinares ve Daouda Bamba (p) kaydetti.

Galatasaray bu beraberlikle puanını 23'e yükseltti, Altay ise puanını 18'e çıkardı.

16'ncı haftada Galatasaray, 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanında karşılaşacak. Altay da 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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