Trabzonspor tarih yazıyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor karşısında Adana Demirspor da duramadı. Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 26'da Nwakaeme ve 54'te ise Marek Hamsik getirdi. Trabzonspor, üst üste 8'nci galibiyetini aldı ve 39 puanla liderliğini sürdürdü.
Adana Demirsporlu Samet’le kafa kafaya çarpışan Andreas Cornelius, sedyeyle sahadan çıktı. Kafasında kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Cornelius'un başına 8 dikiş atıldı. Danimarkalı forvetin durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.