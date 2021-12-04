Gençlerbirliği hız kesmedi

Gençlerbirliği, Bursaspor'un ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor'u da iki golle geçti. Spor Toto 1. Lig'in 14'ncü haftasında Bandırmaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Gökhan Gül ve 85'te Sandro Lima attı. Ev sahibinin tek sayısını 83'te Arb Manaj kaydetti. Balıkesir ekibi 65'nci dakikada Mulumba'nın ayağından penaltıdan yararlanamadı.
Bandırmaspor 4 maç sonra yenilip 25 puanda kaldı, Gençlerbirliği ise 20 puana yükseldi.
.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.