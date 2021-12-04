Gençlerbirliği hız kesmedi

Gençlerbirliği, Bursaspor'un ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor'u da iki golle geçti. Spor Toto 1. Lig'in 14'ncü haftasında Bandırmaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Gökhan Gül ve 85'te Sandro Lima attı. Ev sahibinin tek sayısını 83'te Arb Manaj kaydetti. Balıkesir ekibi 65'nci dakikada Mulumba'nın ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bandırmaspor 4 maç sonra yenilip 25 puanda kaldı, Gençlerbirliği ise 20 puana yükseldi.

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