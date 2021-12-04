Aykut Enişte'den itiraf geldi

‘Aykut Enişte 2’ ile sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan Cem Gelinoğlu ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu

Oyuncu ve senarist Cem Gelinoğlu, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu. 25 yaşında Düzce’den İstanbul’a reklamcılık yapmak için gelen ve yaşamı hiç beklenmedik şekilde değişen Gelinoğlu trajedi ve komedi arasında gidip gelen hayatını Hakan Gence’ye anlattı.

Vizyondaki filmiyle ilgili konuşan oyuncu “Kendimi izlemekten sıkılıyorum. Bir tek ‘Aykut Enişte’ filmimi izledim. İnsanlar gülüyor mu diye onları izliyorum. Onların güldüğünü görmek bana en güzel filmi izletiyor. Gerçek olan durum komedilerini seviyorum. Sokaktaki herkesin başına gelebilecek sinir bozucu olaylar ve durumlar beni etkiliyor. Film çekmek sadece rakamlardan ibaret değil. Bu işi tutkuyla yaptığında aslında önemli olanın yaratıcılığını devam ettirebilmek olduğunu görüyorsun” dedi.