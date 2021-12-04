Aykut Enişte'den itiraf geldi

‘Aykut Enişte 2’ ile sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan Cem Gelinoğlu ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu
Oyuncu ve senarist Cem Gelinoğlu, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu. 25 yaşında Düzce’den İstanbul’a reklamcılık yapmak için gelen ve yaşamı hiç beklenmedik şekilde değişen Gelinoğlu trajedi ve komedi arasında gidip gelen hayatını Hakan Gence’ye anlattı.
Vizyondaki filmiyle ilgili konuşan oyuncu “Kendimi izlemekten sıkılıyorum. Bir tek ‘Aykut Enişte’ filmimi izledim. İnsanlar gülüyor mu diye onları izliyorum. Onların güldüğünü görmek bana en güzel filmi izletiyor. Gerçek olan durum komedilerini seviyorum. Sokaktaki herkesin başına gelebilecek sinir bozucu olaylar ve durumlar beni etkiliyor. Film çekmek sadece rakamlardan ibaret değil. Bu işi tutkuyla yaptığında aslında önemli olanın yaratıcılığını devam ettirebilmek olduğunu görüyorsun” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.