Nelson Mandela sergisi Çankaya’da

Güney Afrika’nın özgürlük kahramanı Nelson Mandela, ölümünün 8. yılında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılan fotoğraf sergisiyle anıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik, Atatürk ve Mandela nezdinde iki ülkenin bağımsızlık kahramanlarının anısına saygı duruşu ve bağımsızlık marşlarının söylenmesiyle başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Bertha Dipuo Letsatsi-Duba, Nelson Mandela’nın Güney Afrika’nın uzun soluklu bağımsızlık hikayesinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “O da Atatürk gibi, barış, eşitlik ve özgürlükten yana mücadele etmiştir. Beyaz egemenliğine karşı savaştı ama siyah egemenliğine de karşıydı. Tüm insanların eşitliği mücadelesinde ülkemizin ve çocuklarımızın kahramanı oldu. Bugün Mandela’nın mücadelesinin derin etkisini tüm dünyada görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesine de Mandela’yı anma etkinliğinde bir arada oldukları için teşekkür eden Büyükelçi Letsatsi-Dubo, katılımcıları Nelson Mandela’nın yaşamından kesitler sunan sergiyi izlemeye davet etti.

Sergi, 15 Aralık’a kadar Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:59 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebilir.