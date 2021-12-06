Omicron varyantına mevcut aşılar etkili mi?

COVID-19'un tedavisinde kullanılabilecek antiviral ilaçlar halen mevcut olmazken ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlar, mevcut aşıların etkili olup olmadığı konusunu ortaya attı.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, Omicron varyantı ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Pandeminin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 2 yıl geçmesine ve etkinliği yüksek aşıların piyasaya sürülmesine rağmen COVID-19 pandemisi tüm dünyada etkisini devam ettirdiğine dikkati çeken Dr. Servet Öztürk, DSÖ'nün tüm dünyadaki COVID-19 incelemelerinde tehlike potansiyeli yüksek olan varyant virüsleri raporladığını vurguladı. "Bu varyantlar kaygı uyandıran varyantlar olarak tanımlanmaktadır" diyen Dr. Öztürk, "Günümüze kadar alfa, beta, gama ve delta varyantları kaygı uyandıran varyantlar olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü son olarak güney afrika kökenli Omicron varyantını raporlamıştır. Güney Afrika ülkelerinde Covid-19 olgularının artması ve vaka bazında aşılı bireylerde de hastalığın yoğun görülmesi nedeniyle bu varyant üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Gerek DSÖ gerekse aşı üretici firmalar hastalık seyri ve aşıların Omicron(nu) varyantı üzerine etkinliği konusunda çalışmaktadırlar. Mevcut varyant suş nedeniyle Japonya ve İsrail gibi bazı ülkeler sınırlarını belirli bir süre yabancılara kapatırken ülkemizinde içinde olduğu İngiltere gibi bazı Avrupa ülkeleri sınırlarını Güney Afrikaya kapatmıştır" dedi.

DSÖ verilerine göre Omicron (Nu) varyantı ile ilgili ilk bulguların mevcut aşıların ya da geçirilmiş enfeksiyonların sağladığı bağışıklığın en azından ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuğu sürdüreceğini düşündürdüğünü ifade eden Dr. Öztürk, virüsün yayılmasını azaltmak için önerilerde bulundu.

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İnsanların atabilecekleri en etkili adımın fiziksel mesafeyi korumak olduğunu kaydeden Dr. Servet Öztürk, "İyi oturan bir maske takın, havalandırma için pencereleri açın, yetersiz havalandırılmış veya kalabalık alanlardan kaçının, ellerinizi temiz tutun ve aşı olun aşı olun.

Bulunduğumuz durum şunu göstermektedir ki aşılanma ve yukarıda belirtilen üniversal önlemler sadece Covid-19’a değil mevcut ve potansiyel varyantların ve diğer virüslerin bulaşmasında en etkili yöntemlerdir. Günümüzde hastaneye yatan, yoğun bakımda izlenen ve kaybedilen hastaların baskın çoğunluğunu aşısız veya aşı şemalarını tamamlamış vakalar oluşturmaktadır. Toplumun baskın çoğunluğunun aşılanmaması veya aşıların etkin olmadığı bir varyantın meydana çıkması durumunda uzun bir süre pandeminin etkisinin devam edeceği tahmin edilmektedir" diye konuştu.