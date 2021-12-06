06 Ara 2021 - 11:09- Ekonomi G: 06 Ara 2021 - 11:10

Kurdaki dalgalanma otomobil fiyatlarını vurdu

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Kurdaki artış otomobil fiyatlarına da yansırken, sektörü etkiledi. Kur seviyelerindeki yükseliş ile sıfır kilometre araç fiyatlarının da
Kurdaki dalgalanma otomobil fiyatlarını vurdu mask
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Kurdaki artış otomobil fiyatlarına da yansırken, sektörü etkiledi. Kur seviyelerindeki yükseliş ile sıfır kilometre araç fiyatlarının da artmasıyla birlikte ikinci el araçların fiyatının da artacağını düşünen tüketiciler araçlarını ilandan çekti.

Kasım ayında aracını satmayı düşünen otomobil sahipleri, piyasadaki dalgalanmalardan dolayı aracını satıp satmamak konusunda kararsız kaldı.

Kur seviyelerindeki yükseliş ile sıfır kilometre araç fiyatlarının da artmasıyla birlikte ikinci el araçların fiyatının da artacağını düşünen tüketiciler araçlarını ilandan çekti.

Araç satışının yapıldığı internet sitelerinde 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki ve 100 bin TL-150 bin TL aralığındaki araç ilan sayısında ortalama yüzde 5 azalma yaşanması otomobilini satmayı düşünen tüketicinin, değerinin artabileceği düşüncesi ile aracının satışını şu an beklettiğini gösterdi. 350 bin TL ve üzerindeki araç ilan sayıları ise yüzde 6,3 oranında arttı.

Kurdaki artışın otomobil fiyatlarına yansıdığını ve sektörü etkiledi.

İkinci el piyasasında Kasım ayında ilanlar en çok 200 bin km. ile 300 bin km. arasındaki araçlar için verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50 bin km. – 100 bin km. aralığındaki ilan oranları ise yüzde 14.

# sıfır araç, Kurdaki dalgalanma, otomobil fiyatları

06 Ara 2021 - 11:09 - Ekonomi

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