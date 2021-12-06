06 Ara 2021 - 11:33- Belediyeler G: 06 Ara 2021 - 11:34

Başkan Ertuğrul Çetin'den Hastalara Sürpriz Ziyaret

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Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek moral veriyor.
Başkan Ertuğrul Çetin'den Hastalara Sürpriz Ziyaret mask
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Başkan Ertuğrul Çetin'den Hastalara Sürpriz Ziyaret. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek moral veriyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, evde tedavi gören hastaları sık sık evlerinde ziyaret edip, hem moral veriyor hem de hastalara şifa diliyor.

Hasta ziyaretinde aileler ile sohbet eden Başkan Çetin, Cuma Ayaz ve Umut Can'ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler alarak yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin"

Sık sık hastaları evlerinde ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İki güzel evladımızı ziyaret ettik. Cuma Ayaz ve Umut Can. Fiziksel gelişimleri için tedavileri devam ediyor. Sizlerin de duanıza ihtiyacımız var. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden hasta yakınları ise her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

 

# Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ankara haberleri

06 Ara 2021 - 11:33 - Belediyeler

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