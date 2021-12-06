06 Ara 2021 - 11:47- Kültür - Sanat G: 06 Ara 2021 - 11:48

Devlet Tiyatroları Tunus’ta perde açacak

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Bu sene 4-12 Aralık tarihleri arasında 22’ncisi düzenlenecek olan ‘Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu Tunus’ta perde açacak.
Devlet Tiyatroları Tunus’ta perde açacak mask
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“Sonsuzluk Kitabevi” Sanatseverlerle Buluşacak. Bu sene 4-12 Aralık tarihleri arasında 22’ncisi düzenlenecek olan ‘Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu Tunus’ta perde açacak.

Devlet Tiyatroları aldığı davet üzerine Tunus’a gidecek ve İngilizce alt yazıyla yerli bir eser olan ‘Sonsuzluk Kitabevi’ni sergileyecek.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği “Sonsuzluk Kitabevi” 8 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Tunus Belediye Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

Tunus, Afrika, Arap ve dünya tiyatrolarından 122 farklı tiyatro grubunun yer alacağı festivalde Türkiye, dünya tiyatroları bölümünden davet edilirken, ülke çapında 23 farklı sahnede Cezayir, İsviçre, Belçika, Fransa, İran, İtalya, Kosova, Meksika, Suriye, Almanya, Mısır, Filistin ve Ürdün gibi ülkeler eserlerini tiyatroseverler için sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan Sonsuzluk Kitabevi, ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Oyunun müziklerini Can Atilla, dekorlarını Hakan Dündar ve kostümlerini Funda Karasaç üstlenirken, dans düzeni ise Volkan Ersoy’a ait.

Oyunda, "Adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

# can atilla, hakan dündar, Özgür Deniz Kaya, Gizem Yönel, Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali, Tunus

06 Ara 2021 - 11:47 - Kültür - Sanat

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