06 Ara 2021 - 16:58- Yaşam G: 06 Ara 2021 - 16:59

'Asgari'de ikinci toplantı yarın yapılacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.
'Asgari'de ikinci toplantı yarın yapılacak mask
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kritik ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık edecek. Toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.
# Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret

06 Ara 2021 - 16:58 - Yaşam

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