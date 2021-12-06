Gülümseten Cuma'dan erken yılbaşı gösterisi

Amazon Türkiye’nin düzenlediği Gülümseten Cuma Instagram canlı yayını, 3 Aralık Cuma akşamı yayınlanan dördüncü ve son bölümüyle izleyicilerle buluştu. Gülümseten Cuma Live, 3 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen dördüncü ve son bölümü ile izleyicilerle buluştu. Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz’ün takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşatırken, sayısız avantajlar da sunduğu yayının son bölümünde ikili izleyenlere adeta bir erken yılbaşı gösterisi sundu.
Yayında Gonca Vuslateri’nin danslarına kayıtsız kalmayan ve ona eşlik eden Gürgen Öz, Vuslateri’ne yılbaşı hediyelerini verdi. 4 haftalık programın ardından finale gelmenin verdiği gururunun yanı sıra ayrılacak olmanın verdiği hüznü de paylaşan ikili, programı Ocak ayında ev sahipliğini yapacakları Amazon Gülümseten Cuma Partisi’nin geri sayımıyla bitirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.