06 Ara 2021 - 21:56- Magazin G: 06 Ara 2021 - 21:57

Gülümseten Cuma'dan erken yılbaşı gösterisi

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Amazon Türkiye’nin düzenlediği Gülümseten Cuma Instagram canlı yayını, 3 Aralık Cuma akşamı yayınlanan dördüncü ve son bölümüyle i
Gülümseten Cuma'dan erken yılbaşı gösterisi mask
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Amazon Türkiye’nin düzenlediği Gülümseten Cuma Instagram canlı yayını, 3 Aralık Cuma akşamı yayınlanan dördüncü ve son bölümüyle izleyicilerle buluştu. Gülümseten Cuma Live, 3 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen dördüncü ve son bölümü ile izleyicilerle buluştu. Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz’ün takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşatırken, sayısız avantajlar da sunduğu yayının son bölümünde ikili izleyenlere adeta bir erken yılbaşı gösterisi sundu.

Yayında Gonca Vuslateri’nin danslarına kayıtsız kalmayan ve ona eşlik eden Gürgen Öz, Vuslateri’ne yılbaşı hediyelerini verdi. 4 haftalık programın ardından finale gelmenin verdiği gururunun yanı sıra ayrılacak olmanın verdiği hüznü de paylaşan ikili, programı Ocak ayında ev sahipliğini yapacakları Amazon Gülümseten Cuma Partisi’nin geri sayımıyla bitirdi.
# Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, amazon türkiye, Gülümseten Cuma

06 Ara 2021 - 21:56 - Magazin

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