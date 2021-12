7 Aralık 2021, İstanbul - Dünyanın önde gelen kısa video uygulaması TikTok, 2021 yılını geride bıraktı. TikTok topluluğu tarafından desteklenen ve eğlencenin şekillendirdiği bir yıl olan 2021’in bitişini kutlamak için TikTok bugün ‘TikTok’ta Bu Yıl: 2021’ raporunu açıkladı. Raporda Türkiye ve dünyadan öne çıkan trendler, yaratıcılar, hareketler ve olaylar geriye dönük olarak incelendi.

TikTok, yaratıcılığın sınır tanımadığı, herkesin sevdiği içeriği keşfedebileceği, oluşturabileceği ve paylaşabileceği benzersiz bir yerdir. 2021'de 1 milyardan fazla insan eğlenmek, keyfini yerine getirmek, başkalarıyla paylaşmak ve yeni şeyler öğrenmek için TikTok'a geldi.

TikTok Operasyon Direktörü Vanessa Pappas "TikTok'un küresel topluluğu hakkında insanların başka hiçbir yerde bulamayacağı gerçekten özel bir şey var. Bizim için 2021 bir bağlantı yılıydı ve TikTok'ta insanların birlikte güldüğünü, bizi eğlendirdiğini, kültürel akımlar başlattığını ve bize yeni şeyler öğrettiğini gördük. Bu topluluktan eğlencenin ve yaratıcılığın derinliklerini görmek inanılmazdı ve bu yıl TikTok'ta bir araya geldiğimiz tüm yolları kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

TikTok'ta 2021 yılı

Türkiye

@cellat36 - TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değiş[email protected] - Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış@zogukans - #benyapamam akımını başlatan ilk video

Dünya

@totouchanemu - Bir drone ile dans ederek bizim de "kalmamızı" sağladı@nathanevanss - There once was a man... adlı denizci şarkısının herkes tarafından duyulmasını sağladı[email protected] - Fotoğrafçılığa lezzetli bir bakış[email protected] - Akvaryumda sıradan bir [email protected] - Profil fotoğrafı çekmenin komik bir yolu

Türkiye

@mamitravolta - #sizceben akımından komik bir [email protected] - Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" [email protected] - Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma

Dünya

@k_passionate - Wonder what a sea otter and you smiling sounds like? Watch [email protected] - Was it a bones or no bones day? Bunu sadece bir pug sö[email protected] - EURO için prova mı yapmak yoksa TikTok mu ç[email protected] - Sadece TikTok'ta bulabileceğiniz bir zürafaya kuklayla havuç yedirme [email protected] - Bolca kuralı olan bir aileyi ziyaret etmek

Türkiye

"Maşallah" - Doğu Swag, @berk"Senin Yüzünden" - Arem Özgüç & Arman Aydın, @buray"Martılar" - Edis Görgülü, @melekgokcekk

Dünya

"Astronaut in the Ocean" - Masked Wolf, @jayprehistoricpets"Beggin'" - Måneskin, @therealmaneskin"Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna, @justmaiko"SugarCrash!" - ElyOtto, @zuro_xuro"STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber, @luckythirteenz

Türkiye

@sefo

Dünya

@[email protected]@[email protected]@angryreactions

Türkiye

@[email protected]@aniillzcn

Türkiye

@[email protected]@berkeabras

Dünya

@[email protected]@[email protected]@robothighway

Türkiye

@cznburak - Devasa [email protected]_et - Peynir Aşısı@emirelidemir0 - Squid Game'in Dalgona Şekeri

Dünya

@d_shaba - Feta [email protected] - [email protected] - Kızarmış [email protected] - Yumurta Ustalığı@cznburak - Devasa Cheeseburger

Türkiye

Moda FikirleriEv DizaynıEv Dizaynı

Dünya

Manyetik Not KağıtlarLazer projektörüSaç toplayıcıKıyafet Fikirleri

TikTok’ta Sor

TikTok; kullanıcıların kendi yılını kutlaması için bugünden itibaren, 2021'deki en unutulmaz anlarınıza geri dönmeye davet ediyor. Bunun için yeni bir Soru-Cevap özelliği olan ‘TikTok'ta Sor’ özelliğini de kullanıma sundu. Kullanıcılar "2021'de ne öne çıktı?" ve "2021'deki en mutlu anın neydi?" gibi sorulara cevap arayabilir; sorulara cevap verirken de bir önceki yanıta cevaben videosunu paylaşabilir.

Kullanıcılar ve TikTok içerik üreticileri için uygulama içi kampanya ve ödüller de dahil olmak üzere, pek çok etkinliğin yer alcağı TikTok'ta Yeni Yıl kutlamaları; yakında açıklanacak.TikTok’ta Bu Yıl: 2021 hakkında daha fazla bilgi edinmek için newsroom'u ziyaret edebilirsiniz.

TikTok HakkındaTikTok önde gelen kısa video uygulamasıdır. İnsanların hayatlarına ilham vermeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen TikTok, dünya üzerindeki herkesin videolar aracılığıyla tutkularını paylaşabilmesi ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilmesine uygun pozitif bir uygulama deneyimi sunar. TikTok’un Los Angeles, New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul ve Tokyo'da global ofisleri mevcuttur.