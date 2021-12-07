Birkan Sokullu: 'Sosyal Medyayı prensiplere aykırı olmamak adına kullanıyorum'

Meriç Aral ve Efe Tunçer’in terapi günleri sonrası sohbetlerinden sonra yapmaya başladıkları, Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan ‘Teras Noir’ adlı programına bu hafta Birkan Sokullu konuk oldu.

Birkan Sokullu, basketbol kariyerine değinerek “Son saniye üçlüğü mü yoksa etkili bir smaç mı?” sorusunu soran Efe Tunçer’e “Son saniye üçlüğünü daha çok severim. Çünkü hayatta da hep son dakikacıyımdır.” cevabını verdi. Efe Tunçer’in “10 yıldan fazla basketbol oynadın yanılmıyorsam?” sorusuna ise “Daha fazla,12 yıl oynamışımdır.

Çok küçük yaşta başladım, alt yapılarda oynadım; ardından da A takıma çıkma fırsatı yakaladım ve o dönem birinci ligde yer alan bir takımda bir yıl geçirmiştim. Aslında çok profesyonel bir basketbolcu olmak istiyordum ama bir sene boyunca sadece 50 sn süre alınca çok teşekkür ettim ve ‘İyi günler’ deyip okul takımında oynamaya devam etmeye karar verdim" dedi.

Birkan Sokullu, yeni çağın getirileriyle dijital yaşamın gerçeklerinin konuşulduğu programda Efe Tunçer’in “Sosyal medya hesaplarını, beğenilerini, reytinglerini kontrol edip sürekli rakamları takip eder misin?” sorusuna “Hiçbir ilişkim yok denilebilir. Elbette yaptığım mesleğin farkındayım, insanların beklentilerinin ve sosyal medyanın gücünün de farkındayım, tamamen yok saymıyorum. Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.