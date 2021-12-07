07 Ara 2021 - 18:22- Spor G: 07 Ara 2021 - 18:23

Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

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Fenerbahçe, Macar milli futbolcusu Atilla Szalai hakkında bilgilendirme yaptı.
Fenerbahçe'den Szalai açıklaması mask
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Fenerbahçe, Macar milli futbolcusu Atilla Szalai hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncuları
Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kulübün, Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesinin yapmadığının kaydedildiği açıklamada, oyuncunun, çalışmalarını tamamen takımın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürdüğü açıklandı.

07 Ara 2021 - 18:22 - Spor

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