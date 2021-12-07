Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Fenerbahçe, Macar milli futbolcusu Atilla Szalai hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncuları

Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kulübün, Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesinin yapmadığının kaydedildiği açıklamada, oyuncunun, çalışmalarını tamamen takımın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürdüğü açıklandı.