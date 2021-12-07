Fatih Çıtlak’tan Bursa Fetih Müzesi turu

Ramazan ayında gerçekleştirdiği sahur programları ile adını duyuran ilahiyatçı Fatih Çıtlak, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi’nin simge ve imza projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Açıldığı günden beri milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan müze, ilahiyat dünyasının önemli isimlerinden birisini daha konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı’na yazar kimliğiyle katılım gösteren ve kitapseverlerle bir araya gelen usta isim Fatih Çıtlak organizasyonun ardından Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın fetih gününü sembolize eden ve payitaht dönemlerine ışık tutan eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Müzeye övgüler yağdıran Çıtlak, panoramik bir yolculuğa çıktıktan sonra özel deftere duygu ve düşüncelerini yazdı. Ünlü tasavvuf adamı ‘para basma’ konusunda da maharetini gösterdi.