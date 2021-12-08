08 Ara 2021 - 10:08- Spor G: 08 Ara 2021 - 10:09

Tarihi maç: Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol maçı kaç kaç?

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Tarihte ilk kez karşılaşan Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, sahaya alkışlar eşliğinde çıktı.

Tarihi maç: Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol maçı kaç kaç? mask
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Tarihte ilk kez karşılaşan Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, sahaya alkışlar eşliğinde çıktı. Oynanan dostluk maçını, Hakem Cansu Tiryaki yönetti.

Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı, ‘Kadına Şiddete Son’ adı altında oynanan maçta kazanan kadınlar oldu. 7 Aralık, saat 19.00’da başlayan kadına şiddete karşı mücadele maçı, Fenerbahçe Kadın Takımının 7-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın ilk 5. dakikasında Galatasaray oyuncusu Daniels, kırmızı kart gördü.

Dostluk maçına 10 kişi devam eden ev sahibi takım, oyun üzerinde ilk yarı hakimiyet kuramadı.

Maçın, 10. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu, Fatma Kara Şahinbaş attığı penaltı ile takımını öne geçirdi. 7-0 Fenerbahçe’nin galip olduğu maçta, 15. dakika 2. golü Berna Bozkurt, 3., 4. ve 5.golleri 31.,34. ve 39. dakikada Fishley, 6. golü 40. dakikada Cordner ve maçın son golünü 51. dakikada ceza sahasına giren Setenay Sırım kaydetti.

Kadına Şiddete Karşı asılan pankartların olduğu dostluk maçının sonunda her iki takımda, tarafları selamlayarak sahadan ayrıldı.

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08 Ara 2021 - 10:08 - Spor

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