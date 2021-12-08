Kanunsuz Topraklar'a İki Yeni Oyuncu Katılıyor!

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı, FOX’un sevilen dizisi “Kanunsuz Topraklar”a iki sürpriz isim katılıyor.

BAŞAK PARLAK VE SİNAN ALBAYRAK KANUNSUZ TOPRAKLAR’DA!

Görkemli prodüksiyonuyla fark yaratan diziye başarılı oyuncu Başak Parlak, Bahar Aras karakteriyle katılacak.

Sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan Bahar Aras’ın tek bir hedefi vardır: O da Paşazade Madencilik’in peşindedir!

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ise Göksel Yılmaz karakterine hayat verecek, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.

Her iki karakterin diziye katılmasıyla beraber “Kanunsuz Topraklar”, tansiyonları daha da yükseltecek.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kanunsuz Topraklar”, merak uyandıran yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.