Kanunsuz Topraklar'a İki Yeni Oyuncu Katılıyor!

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı, FOX’un sevilen dizisi “Kanunsuz Topraklar”a iki sürpriz isim katılıyor.
BAŞAK PARLAK VE SİNAN ALBAYRAK KANUNSUZ TOPRAKLAR’DA!
Görkemli prodüksiyonuyla fark yaratan diziye başarılı oyuncu Başak Parlak, Bahar Aras karakteriyle katılacak.
Sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan Bahar Aras’ın tek bir hedefi vardır: O da Paşazade Madencilik’in peşindedir!
Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ise Göksel Yılmaz karakterine hayat verecek, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.
Her iki karakterin diziye katılmasıyla beraber “Kanunsuz Topraklar”, tansiyonları daha da yükseltecek.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kanunsuz Topraklar”, merak uyandıran yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.