Ankaralı Belediye göç ve uyum çalıştayı düzenlendi

Mamak’ta göç ve uyum çalıştayı düzenlendi. Başkan Köse, “Bizim siyasetimiz insana odaklı bir siyasettir”

Mamak’ta yaşayan Türk vatandaşlar ile Mamak’ta yaşayan yabancılar arasındaki toplumsal yaşam ve uyum konularının ele alındığı “Birlikte Yaşamak” adlı Göç ve Uyum Çalıştayı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Çalıştayın açılış konuşmasında göçün insanlığın kadim bir vakası olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türkiye bu anlamda çok boyutlu bir ev sahipliği yapıyor. Bizim siyasetimiz insana odaklı bir siyasettir. Dolayısıyla hem ülkemizde yaşayan insanların hem de mülteci olarak ülkemize gelen insanların mutluluğu için çalışıyoruz. Ve onların geleceğe daha da güvenle bakması konusunda politikalar geliştiriyoruz” dedi.

Mamak göçmenler için güvenli bir liman olmuştur

Yabancı uyruklu vatandaşlarla ilçede birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yaşayabilmek için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “ Mamak Belediyesi tarafından 2019 yılında düzenlenen ve bugün ikincisini gerçekleştireceğimiz Göç Ve Uyum Çalıştayı’mızın hayırlara vesile olmasını diliyor, göçmen sorunları ve çözüm yolları ile ilgili çalıştayımızı organize eden Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler dünyada yaşanan toplumsal siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar yerlerini değiştirmek, evinden yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Merhametli toplum olma özelliğine sahip olan ülkemiz bu anlamda dünyaya örnek olabilecek bir yaklaşımla önemli bir vicdani refleks sergilemiştir. 670 bin nüfusa sahip olan Mamak ilçemizde mazlumlara şefkat eli uzatarak yaklaşık 45 bin civarında yabancı uyruklu vatandaşın sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Bu süreçte topluma uyum bakımından ilçemizde eğitim çağında yaklaşık 10 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci okullarımızda eğitim almaktadır. Yine öğrencilerin aileleri ve yetişkinlere yönelik halk eğitim merkezimiz tarafından Türkçe okuma yazma kursları, meslek edindirme kursları, sosyal, kültürel, spor ve sanatsal etkinlikler yapılarak çevreyle uyumları sağlanmıştır” dedi.

Göçlere yüzyıllardır şahitlik ediyoruz

İnsanlığın uluslararası göçlere de yüzyıllar boyunca şahitlik ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yakın zamanda 2011 yılında başlayan özellikle Suriye kriziyle birlikte 4 milyon civarında bir göçmen ülkemize doğru akın etti. Bu süre içerisindeki tüm bu mültecilere ev sahipliği yapıyoruz. Tabi bizim bir geçmişimiz, bir kültürümüz var. Muhacirlere Ensar olmak gibi bir geleneğimiz var. Dolayısıyla biz onlara evimizi, yurdumuzu, gönlümüzü açtık. Bugüne kadar da onlarla bu çerçevede ilgileniyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz tüm kamu kurumlarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve tüm uluslararası örgütlerle beraber mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda da maksimum gayret sarf ediyor. Kentlerde çeşitliklere yer veren çok kültürlü ve kapsayıcı bir toplumsal uyum ortamının sağlanabilmesi için yerel yönetim olarak bizlere de özel görevler düşüyor. İlçemizin, merkeze yakın olması, altyapısının tamamlanmış olması ve gelişmişlik düzeyi çerçevesinde göçmenlere bir cazibe merkezi oluyor. Bizlerde yaptığımız çalışmalara onlara her alanda uyum sağlayabilecek, gerek akademik gerekse ekonomik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum, faydalı güzel sonuçlar üreteceğimizi düşünerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Örnek teşkil edecek bir çalıştay

Mamak’ta yaşayan yerli halk ile yabancılar arasındaki toplumsal ilişkiler betimlenerek, elde edilen veriler ışığında, karar verici ve uygulayıcılara yol gösterici politika önerilerin alındığı çalıştayda, Türkiye’nin dünyada en kalabalık mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Daniela Cicchella, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konukseverliği toplumsal yaşamında değil, aynı zamanda getirmiş olduğu mevzuat düzenlemeleri ve süreçleriyle kolaylaştırmaktadır. Gösterilmekte olan bu misafirperverlik ile milyonlarca insanın bu ülkede, insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına imkan vermektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak bizler de Mamak Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu güzel işbirliğinden ziyadesi ile memnuniyet duymaktayız. Bu tür işbirliklerini diğer yerel yönetimlere, belediyelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Göç her açıdan yönetilmesi gereken bir olgu

Çalıştayda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Yavuz, "Bildiğiniz gibi Göç İdaresi Müdürlüğü olarak daha çok yabancıların iş ve işlemleriyle illerde ve bütün Türkiye'de süreç kurumumuz tarafından yürütülüyor. Tabi yabancıların Türk toplumuyla daha düzenli ve uyum içinde yaşaması konusunda mümkün olduğunca şu ana kadar belediyelerden, STK'lardan, muhtarlarımızdan, üniversitelerimizden elimizden geldiğince destek almaya çalışıyoruz. Çünkü tek bir kurumdan ziyade ülkece yürütülmesi gereken bir süreç olduğu için mümkün oldukça hem bu çalıştayları düzenleyerek hem de katılarak desteklerinizi ve ortaya çıkan eksiklikleri görmeye çalıştık. Özellikle bu toplantılarda verilen eğitimlerin farkındalık, yanlış anlaşılmalarının ortadan kalkması şeklinde güzel değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Göç yönetimi mümkün olduğunca hem yasal işlemleri hem farkındalık eğitimleri hem de insani odaklı olduğu kadar güvenlik ekseninde de düşünülerek bu süreçte yönetilmesi gereken bir olgu" dedi.