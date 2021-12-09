09 Ara 2021 - 11:06- Asayiş G: 09 Ara 2021 - 11:07

Geleceğin aşçıları Sincan’da yetişecek

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Sincan belediye başkanı Murat Ercan yapımında sona yaklaşılan “Gastro Akademi”yi ziyaret etti
Geleceğin aşçıları Sincan’da yetişecek mask
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Aşçılık alanında kendini geliştirmek isteyenlere Sincan Belediyesinden müjde! “Gastro Akademi” çok yakında Sincan’da hizmet verecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Gastro Akademiyi ziyaret etti, çalışmalardaki son durumu inceledi.

Sincan Belediyesi meslek edindirme ve hobi kurslarına bir yenisini daha ekliyor. Gastro Akademi ile aşçılık üzerine eğitimler vermeye hazırlanıyor. 168 metre karelik bir alana kurulan Akademide yemek ve tatlı atölyeleri yer alacak.

Başkan Ercan Projeyi Yerinde İnceledi

Çalışmalarında sona gelinen Gastro Akademiyi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, beraberinde Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile ziyaret etti. Son durumuna ilişkin bilgi aldılar. 

Gastro Akademi’ye her yaştan vatandaş başvuru yapabilecek.  Başvurularla ilgili detaylar www.sincan.bel.tr internet adresinden duyurulacak.
# “Gastro Akademi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük

09 Ara 2021 - 11:06 - Asayiş

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