Kış ayı kilolarına 7 etken

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, kışın dışarıda daha az zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitelerin azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi derken ağırlık artışının hızlandığını belirterek “Bu etkenlerin farkına varıp önlem alınırsa ideal kiloya ulaşmak mümkün” dedi.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, kış kilolarına zemin hazırlayan 7 etkeni ve bunların üstesinden gelmenin yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KIŞ İÇECEKLERİNİ TÜKETMEK



İçimizi ısıtan sahlep, boza ve sıcak çikolata gibi içecekler, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden. Ancak bu içecekler, yüksek kalori içerikleriyle kilo almaya neden olabilirler. Bu tür içecekleri haftada bir-iki bardaktan fazla içmekten kaçınmayı öneren Ezgi Hazal Çelik, “Soğuk havalarda büyük rağbet gören sahlep, boza gibi içeceklerin üzerine konulan fındık, fıstık, badem vb yağlı tohumların ve leblebinin de kalori miktarını artıracağını göz önünde bulundun" dedi.

KIŞ DEPRESYONU

Çelik, "Gün ışığından daha az yararlandığımız kış aylarında daha depresif ve mutsuz hissedebiliyoruz. Bu ruh hali; mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeylerini artıran ve kısa süreli iyi hissetmemize neden olan çikolata, şekerli yiyecekler, hamur işi gıdalar, makarna gibi karbonhidrat içeriği yüksek besinleri tüketmemize neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

YEMEK YEME İSTEĞİ



"Soğuk havalarda azalan vücut ısısının korunup, normal düzeye ulaşması için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Artan enerji gereksinimiyle verilen “acıktım” sinyali ise yeme isteğinin de artmasıyla sonuçlanır" diyen Çelik,



"Yeme isteğinin artmasını önlemek ve kontrollü besin alımı için yeterli su tüketimi, öğün düzeni ve her besin grubunun olduğu sağlıklı bir beslenme modelini alışkanlık haline getirmeniz büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Kış mevsiminde kilo artışının önemli nedenlerinden biri de yetersiz su tüketimi. Havaların soğuması ile susama hissi azalsa da vücudumuzun suya ihtiyacı var. Yetersiz su tüketimi sindirim enzimleri ve bağırsakların yavaşlamasına ve kilo artışına neden olabiliyor. Susuzluk hissinin açlıkla karıştırıldığı için iştah kontrolünü de zorlaştırdığını belirten Ezgi Hazal Çelik, “Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimi idealdir. Ilık suya tarçın, karanfil, top karabiber, zencefil gibi vücut ısınızı artıracak baharat ve besinler ekleyebilirsiniz” diyor.

HAREKETLERDE AZALMA

Soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalar nedeniyle açık havalarda yürüyüşlerin rafa kaldırıldığı kış aylarında, fiziksel aktivitenin azalması da kilo artışına zemin hazırlar. Bunun önüne geçmek için haftada 3-4 gün, 30-45 dakika yürümeyi öneren Ezgi Hazal Çelik, online egzersiz videolarının da egzersiz alışkanlığı kazandırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ



Vücudumuzda birçok metabolik süreçte büyük öneme sahip olan D vitamininin yüzde 90-95’i güneş ışınları yardımıyla sentezlenir. Kış günlerinde 15-30 dakika güneş ışığına maruz kalmak gerektiğini kaydeden Ezgi Hazal Çelik, “D vitaminini en iyi içeren gıdalar; balık, karaciğer, peynir, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleridir. Ancak D vitamini diyetle yeterli düzeyde alınabilen bir vitamin değildir. Yapılan çalışmalar, D vitamini eksikliğinin, kilo artışıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir" dedi.

ATIŞTIRMALIKLAR



Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik “Gündüzlerin kısalması ve havaların erken kararması, evde geçirilen sürenin de artmasına neden oluyor. Hal böyle olunca atıştırmalıklarda aşırıya kaçılabiliyor ve bu da kilo alımını beraberinde getiriyor. Uzun kış akşamlarında nasıl vakit geçirebileceğinizi planlayabilir, sizi sürekli atıştırmalık halinde olmaya iten ‘hiçbir şey yapmama’ halinden uzaklaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.