Stres saç dökülmesine neden olabilir

Pandemi döneminde gelen ekonomik ve sosyal zorluklar ile birlikte saç dökülmeleri daha sık görülmeye başladı. Stres altında olmak saç sağlını etkiliyor diyen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç sağlığı kişinin fiziksel ve psikolojik bir yansımasıdır. Strese bağlı dökülen saçlar yeniden çıkar. Ancak bu süreçte kişiler endişeye kapılmamalı. Cansız ve hacmini kaybetmiş saçları toparlamak için uygulanan saç mezoterapisi kıl kökünün ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlayarak sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar‘’ dedi.

Global Hair Medikal Direktör Berkant Dural, ‘’Stres, vücudumuzda birçok değişime sebep olduğu gibi saçlarında dökülmesine ve incelmesine sebep oluyor. Ancak bu durum kontrol altına alındığında dökülmeler de duruyor. Eğer 2 aydan fazla süren bir dökülme yaşanıyorsa mutlaka uzman kişilere başvurulması gerekiyor’’ diye belirtti.

'STRES KONTROL ALTINA ALINMALI'

Günde 100 telden fazla saç dökülüyorsa ilk olarak nedeninin araştırılması gerektiğinin altını çizen Berkant Dural, ‘’Hormonal değişimler, ilaçlar, hastalıklar gibi birçok etken saç dökülmesine sebep olabilmektedir. Önemli olan dökülen saçı geri getirmektir. Bu yüzden dökülen saçı geri getirmek, incelmiş saçları kalınlaştırmak ve saç için gerekli olan vitamin, mineral desteği için de saç mezoterapisinin uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Böylelikle saçlı deriye enjekte edilen karışımlar saç telinin yeniden çıkmasını sağlıyoruz’’ dedi.