10 Ara 2021 - 10:40- Yaşam G: 10 Ara 2021 - 10:41

Stres saç dökülmesine neden olabilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi döneminde gelen ekonomik ve sosyal zorluklar ile birlikte saç dökülmeleri daha sık görülmeye başladı.

Stres saç dökülmesine neden olabilir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi döneminde gelen ekonomik ve sosyal zorluklar ile birlikte saç dökülmeleri daha sık görülmeye başladı. Stres altında olmak saç sağlını etkiliyor diyen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç sağlığı kişinin fiziksel ve psikolojik bir yansımasıdır. Strese bağlı dökülen saçlar yeniden çıkar. Ancak bu süreçte kişiler endişeye kapılmamalı. Cansız ve hacmini kaybetmiş saçları toparlamak için uygulanan saç mezoterapisi kıl kökünün ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlayarak sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar‘’ dedi.

Global Hair Medikal Direktör Berkant Dural, ‘’Stres, vücudumuzda birçok değişime sebep olduğu gibi saçlarında dökülmesine ve incelmesine sebep oluyor. Ancak bu durum kontrol altına alındığında dökülmeler de duruyor. Eğer 2 aydan fazla süren bir dökülme yaşanıyorsa mutlaka uzman kişilere başvurulması gerekiyor’’ diye belirtti.

'STRES KONTROL ALTINA ALINMALI'

Günde 100 telden fazla saç dökülüyorsa ilk olarak nedeninin araştırılması gerektiğinin altını çizen Berkant Dural, ‘’Hormonal değişimler, ilaçlar, hastalıklar gibi birçok etken saç dökülmesine sebep olabilmektedir. Önemli olan dökülen saçı geri getirmektir. Bu yüzden dökülen saçı geri getirmek, incelmiş saçları kalınlaştırmak ve saç için gerekli olan vitamin, mineral desteği için de saç mezoterapisinin uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Böylelikle saçlı deriye enjekte edilen karışımlar saç telinin yeniden çıkmasını sağlıyoruz’’ dedi.

# Stresle dokulen saçlar geri gelir mi?, Strese bağlı saç dökülmesi ne kadar sürer?, Stresten saç dökülmesi nasıl olur?, Depresyon saç döker mi?

10 Ara 2021 - 10:40 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Çevik'in yakın korumaları! mask
Mehmet Çevik'in yakın korumaları!
Göz Nezlesine karşı 7 etkili öneri! mask
Göz Nezlesine karşı 7 etkili öneri!
Trafikte sakinleşmek için hangi tür müzik dinlenmeli? mask
Trafikte sakinleşmek için hangi tür müzik dinlenmeli?
Lara Di Lara'dan canlı konser! Lara Di Lara Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Lara Di Lara'dan canlı konser! Lara Di Lara Kimdir, Kaç Yaşında?
Sis Covid-19 riskini artırıyor! Virüs ve bakteriler ‘Sis’ e tutunuyor! mask
Sis Covid-19 riskini artırıyor! Virüs ve bakteriler ‘Sis’ e tutunuyor!
Ankara Metrosu'nda hat yenileme çalışması! 11-12 Aralık Ankaray iki gün kapatılacak mask
Ankara Metrosu'nda hat yenileme çalışması! 11-12 Aralık Ankaray iki gün kapatılacak
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status