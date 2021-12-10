10 Ara 2021 - 10:48- Magazin G: 10 Ara 2021 - 10:49

Duygu Soylu'dan üçünü klip! Duygu Soylu Kimdir?

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İlk stüdyo albümü "Kara Elmas"ı 2020'nin Temmuz ayında yayınlayan Duygu Soylu, albümün üçüncü klibini "İncilerin Dökülür" adlı şarkısına çekti.
Duygu Soylu'dan üçünü klip! Duygu Soylu Kimdir? mask
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İlk stüdyo albümü "Kara Elmas"ı 2020'nin Temmuz ayında yayınlayan Duygu Soylu, albümün üçüncü klibini "İncilerin Dökülür" adlı şarkısına çekti.

Sözleri Kenan Doğulu ve Fikri Karayel'e, müziği ile düzenlemesi Kenan Doğulu'ya ait olan aşk hikayesinin anlatıldığı şarkıda
Duygu Soylu'ya ; aralarında Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Nedim Ruacan ve Cenk Erdoğan gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir orkestra eşlik etti.

Çekimleri İstanbul'da Galata ve The Badau ile İtalya Milano'da üç farklı ekiple gerçekleştirilen klibin final kurgusu ve post prodüksiyonu Nedim Ruacan ile The Post Brothers ekibinden İpek Kadri ve Emre Karagöz'e ait.
# Duygu Soylu Kimdir, kara elmas, İncilerin Dökülür

10 Ara 2021 - 10:48 - Magazin

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