Duygu Soylu'dan üçünü klip! Duygu Soylu Kimdir?

İlk stüdyo albümü "Kara Elmas"ı 2020'nin Temmuz ayında yayınlayan Duygu Soylu, albümün üçüncü klibini "İncilerin Dökülür" adlı şarkısına çekti.
Sözleri Kenan Doğulu ve Fikri Karayel'e, müziği ile düzenlemesi Kenan Doğulu'ya ait olan aşk hikayesinin anlatıldığı şarkıda
Duygu Soylu'ya ; aralarında Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Nedim Ruacan ve Cenk Erdoğan gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir orkestra eşlik etti.
Çekimleri İstanbul'da Galata ve The Badau ile İtalya Milano'da üç farklı ekiple gerçekleştirilen klibin final kurgusu ve post prodüksiyonu Nedim Ruacan ile The Post Brothers ekibinden İpek Kadri ve Emre Karagöz'e ait.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.