10 Ara 2021 - 10:58- Belediyeler G: 10 Ara 2021 - 10:59

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Avrupa Çıkarması

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya’nın Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia ile birebir görüşme gerçekleştirdi.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Avrupa Çıkarması mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya’nın Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia ile birebir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya ziyaretleri kapsamında Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia bir dizi görüşme gerçekleştirerek hayata geçirilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İlerleyen günlerde örnek hizmetlere ve projelere imza atmayı planladıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia'yı Pursaklar'a davet etti.

‘‘Avrupa Birliği Projesi kapsamında Valencia/Alzira Belediyesi ile geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık’’

Avrupa'daki temaslarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Avrupa Birliği Projesi kapsamında Valencia/Alzira Belediyesi ile geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık. Nazik ev sahipliği için Başkan Diego Gomez Garcia’ya çok teşekkür ederim’’ dedi.

10 Ara 2021 - 10:58 - Belediyeler

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