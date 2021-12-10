Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Avrupa Çıkarması

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya’nın Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia ile birebir görüşme gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya ziyaretleri kapsamında Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia bir dizi görüşme gerçekleştirerek hayata geçirilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
İlerleyen günlerde örnek hizmetlere ve projelere imza atmayı planladıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia'yı Pursaklar'a davet etti.
‘‘Avrupa Birliği Projesi kapsamında Valencia/Alzira Belediyesi ile geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık’’
Avrupa'daki temaslarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Avrupa Birliği Projesi kapsamında Valencia/Alzira Belediyesi ile geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık. Nazik ev sahipliği için Başkan Diego Gomez Garcia’ya çok teşekkür ederim’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.