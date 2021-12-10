10 Ara 2021 - 11:41- Yaşam G: 10 Ara 2021 - 11:45

Ankara Next Level AVM’de sinema keyfi başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cinegold, vizyondaki son filmlerle Next Level AVM’de kapılarını açtı
Ankara Next Level AVM’de sinema keyfi başladı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cinegold, vizyondaki son filmlerle Next Level AVM’de kapılarını açtı. JLL Türkiye tarafından yönetilen, seçkin marka karması yanında kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de öne çıkan Next Level AVM, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Cinegold sineması ve vizyondaki en yeni filmler ile misafirlerini buluşturuyor.

Geniş ferah ve hijyenik alanları ile ziyaretçilerine güvenli bir alışveriş ortamı sunan, içeride ve açık hava teras alanında en sevilen kafe ve restoranlarında misafirlerini ağırlayan AVM, gösterimdeki en yeni filmlerle eşsiz sinema keyfi de yaşatacak.

Bünyesinde bulunan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi ile heykelden resim sanatına kadar birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Next Level AVM, geniş salonları, ferah alanları, profesyonel ses ve ışık sistemlerine sahip Cinegold sineması ile sinemaseverlerin de ilk adresi olacak.

Çarşamba günleri indirimli fiyat uygulanacak olan Cinegold sinemasında, Satranç, Kuklalı Köşk 2, Aykut Enişte 2 ve Dayı filmleri sinemaseverleri bekliyor.

# ankara Cinegold sineması, Kuklalı Köşk 2, satranç, Aykut Enişte 2, dayı, Next Level AVM

10 Ara 2021 - 11:41 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı neden oluşur? mask
Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı neden oluşur?
Mehmet Çevik'in yakın korumaları! mask
Mehmet Çevik'in yakın korumaları!
Göz Nezlesine karşı 7 etkili öneri! mask
Göz Nezlesine karşı 7 etkili öneri!
Trafikte sakinleşmek için hangi tür müzik dinlenmeli? mask
Trafikte sakinleşmek için hangi tür müzik dinlenmeli?
Lara Di Lara'dan canlı konser! Lara Di Lara Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Lara Di Lara'dan canlı konser! Lara Di Lara Kimdir, Kaç Yaşında?
Sis Covid-19 riskini artırıyor! Virüs ve bakteriler ‘Sis’ e tutunuyor! mask
Sis Covid-19 riskini artırıyor! Virüs ve bakteriler ‘Sis’ e tutunuyor!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status