Ankara Next Level AVM’de sinema keyfi başladı

Cinegold, vizyondaki son filmlerle Next Level AVM’de kapılarını açtı. JLL Türkiye tarafından yönetilen, seçkin marka karması yanında kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de öne çıkan Next Level AVM, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Cinegold sineması ve vizyondaki en yeni filmler ile misafirlerini buluşturuyor.

Geniş ferah ve hijyenik alanları ile ziyaretçilerine güvenli bir alışveriş ortamı sunan, içeride ve açık hava teras alanında en sevilen kafe ve restoranlarında misafirlerini ağırlayan AVM, gösterimdeki en yeni filmlerle eşsiz sinema keyfi de yaşatacak.

Bünyesinde bulunan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi ile heykelden resim sanatına kadar birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Next Level AVM, geniş salonları, ferah alanları, profesyonel ses ve ışık sistemlerine sahip Cinegold sineması ile sinemaseverlerin de ilk adresi olacak.

Çarşamba günleri indirimli fiyat uygulanacak olan Cinegold sinemasında, Satranç, Kuklalı Köşk 2, Aykut Enişte 2 ve Dayı filmleri sinemaseverleri bekliyor.