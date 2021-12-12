12 Ara 2021 - 09:11- Magazin G: 12 Ara 2021 - 09:12

Seda Sayan'dan 'Oğulcan' itirafı

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İstanbul'da Yıldız Tilbe’nin davetiyle sahneye çıkan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’in Yıldız Tilbe’yi çok sevdiğini ve kendisinin kıskandığı tek kadın olduğunu söyledi.
Seda Sayan'dan 'Oğulcan' itirafı mask
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İstanbul'da Yıldız Tilbe’nin davetiyle sahneye çıkan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’in Yıldız Tilbe’yi çok sevdiğini ve kendisinin kıskandığı tek kadın olduğunu söyledi.

Sesiyle yüreklere dokunan sanatçı Yıldız Tilbe, İstanbul'da aldığı sahnede misafirlerini tüm gece mest etti. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan, Ozan Doğulu, Onur Büyüktopçu, Ala Toker ve Esra Özmen yer aldı.

OĞLUMU KISKANDIĞIM TEK KADINSIN

Yıldız Tilbe’nin büyük ozan olduğunu da söyleyen Seda Sayan, Yıldız Tilbe’nin “Aşk Laftan Anlamaz ki”, Sezen Aksu’nun “Ben de Yoluma Giderim” ve kendi şarkısı “Kara Gözlüm Sevdalanmış”ı söyledi. Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in Tilbe'yi çok sevdiğini ve kendisinin kıskandığı tek kadın olduğunu itiraf etti.

Yıldız Tilbe’nin davetiyle sahneye çıkan oryantal Didem ise dans şovuyla kapanışta sanatçıya eşlik etti.

# seda sayan, Ozan Doğulu, onur büyüktopçu, Esra Özmen, Ala Toker

12 Ara 2021 - 09:11 - Magazin

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