13 Ara 2021 - 09:30- Sinema & Fragman

DİLBERAY Filmi 4 Şubat'ta Vizyona Giriyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat tarihinde vizyona giriyor.

DİLBERAY Filmi 4 Şubat'ta Vizyona Giriyor! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizliklere güçlü sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip daima müziğiyle ilerleme savaşı veren usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat tarihinde vizyona giriyor. 

Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, “Müslüm” filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu “DİLBERAY” filminin afişi yayınlandı. 

4 Şubat’ta vizyona girecek, bu yılın en fazla merak edilen filmi olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.

İz Bırakan Acıların Merkezinden Zirveye

Aytaç Medya,  Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmin dikkat çeken afiş tasarımı Emre Erdem ve 70×100 ekibine ait. 15 alternatif arasından seçilen afişle ilgili olarak Erdem; “Dramatik bir yaşam öyküsüne sahip Dilber Ay’ın afiş tasarımını ele alırken, hayatındaki evreleri, yaşadıklarına etki eden karakterleri ve mekanı bir arada kullanmaya gayret ettik. Zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kadını odak noktasına alan bu filmde, Dilber Ay’ın çevresini saran karakterler onu derin bir acının merkezine taşıyor. Çok zor yaşam koşulları içerisinden sıyrılıp huzurlu bir hayata gitme çabası, hazırladığımız afişin ana temasını oluşturuyor” dedi. 

CJ Entertainment aracılığıyla 4 Şubat 2022’de tüm Türkiye’de vizyona girecek “Dilberay” filminde; Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

# Büşra Pekin, dilberay filmi ne zaman vizyona girecek, dilberay filmi oyuncuları, dilberay filmin konusu, dilberay filmi nerede çekildi

13 Ara 2021 - 09:30 - Sinema & Fragman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu! Bağlılık Hasan Filmin konusu nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu! Bağlılık Hasan Filmin konusu nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Müge Anlı'da bugün ne oldu? Şen Kardeşler cinayeti son durum nedir? Son dakika çözüldü mü? mask
Müge Anlı'da bugün ne oldu? Şen Kardeşler cinayeti son durum nedir? Son dakika çözüldü mü?
Kırmızı Oda'da Yeni Sezon İlk Bölümde Heyacanlı Sahneleriyle Başlıyor? İşte Kırmızı Oda'da İlk Bölüm Detayları mask
Kırmızı Oda'da Yeni Sezon İlk Bölümde Heyacanlı Sahneleriyle Başlıyor? İşte Kırmızı Oda'da İlk Bölüm Detayları
Sevdim Seni Bir Kere dizi bitti mi? Neden Yayınlanmadı! mask
Sevdim Seni Bir Kere dizi bitti mi? Neden Yayınlanmadı!
Beni Bırakma Dizisi Bitiyor mu? Finalin gerçek nedeni ne! mask
Beni Bırakma Dizisi Bitiyor mu? Finalin gerçek nedeni ne!
Selen Öztürk’ün Sesinden “Güldaniyem” mask
Selen Öztürk’ün Sesinden “Güldaniyem”
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status