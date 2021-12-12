Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Yenimahalle'de anıldı

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Tugay Can Kızılırmak, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından isminin verildiği Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri tarafından ölümün 5’inci yılında Karşıya Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.
Şehit ailesinin de bulunduğu kabir ziyaretinde, şehidin mezarına karanfil bırakıp dua eden öğretmenler, aileye de taziyede bulundu.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette, oğlunu ölüm yıldönümünde yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkür eden Anne Ayşe Kızılırmak, “Teröre lanet olsun. Artık yeter! Benim ciğerim yandı başka anaların ciğerleri yanmasın” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.