12 Ara 2021 - 12:33- Belediyeler G: 12 Ara 2021 - 12:34

Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Yenimahalle'de anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından isminin verildiği Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri tarafından ölümün 5’inci yılında Karşıya Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.
Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Yenimahalle'de anıldı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Tugay Can Kızılırmak, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından isminin verildiği Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri tarafından ölümün 5’inci yılında Karşıya Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.

Şehit ailesinin de bulunduğu kabir ziyaretinde, şehidin mezarına karanfil bırakıp dua eden öğretmenler, aileye de taziyede bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, oğlunu ölüm yıldönümünde yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkür eden Anne Ayşe Kızılırmak, “Teröre lanet olsun. Artık yeter! Benim ciğerim yandı başka anaların ciğerleri yanmasın” dedi.

 

 

 
# polis memuru Tugay Can Kızılırmak,  Ankara Yenimahalle Belediyesi

12 Ara 2021 - 12:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu mask
Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu
Akdere Bilim Sanat Merkez’i Açıldı mask
Akdere Bilim Sanat Merkez’i Açıldı
Altındağ’da Zeki Müren nağmeleri mask
Altındağ’da Zeki Müren nağmeleri
Altındağlı kadınlar İngilizce öğreniyor mask
Altındağlı kadınlar İngilizce öğreniyor
Kahramankazan'da Koronavirüsle mücadele savaşı sürüyor mask
Kahramankazan'da Koronavirüsle mücadele savaşı sürüyor
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Avrupa Çıkarması mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Avrupa Çıkarması
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status