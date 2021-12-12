12 Ara 2021 - 20:50- Magazin G: 12 Ara 2021 - 20:51

Gülben Ergen hem göze, hem kulağa hitap etti

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Gülben Ergen, İstanbul'da özel bir mekanda verdiği konserde hem yeni, hem eski şarkılarını seslendirdi. Ergen, sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.
Gülben Ergen hem göze, hem kulağa hitap etti mask
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Gülben Ergen, İstanbul'da özel bir mekanda verdiği konserde hem yeni, hem eski şarkılarını seslendirdi. Ergen, sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu. Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen, sahnede olmaktan ve şarkı söylemekten çok mutlu olduğunu belirtti.
# Gülben Ergen, konser, Eğlence

12 Ara 2021 - 20:50 - Magazin

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