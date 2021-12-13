Pandemi Simge Fıstıkoğlu'na yaradı!

Mert Vidinli’nin sunduğu “Sıkıştıran Sorular”a konuk olan başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, pandemi döneminde daha çok çalıştığını söylerken, bu süreçte ev idaresi konusunda da kendini geliştirdiğini söyledi.

Sosyal medyada Mert Vidinli’nin sorularını yanıtlayan Simge Fıstıkoğlu, televizyona ara verdiği bu dönemde daha çok çalıştığını söyledi.

Etkinlikler, panel yönetimi, moderatörlük, ödül törenlerinde sunuculuk yapan Simge Fıstıkoğlu, “Bu tarz etkinlikler pandemi ile birlikte dijitale taşındı. Kanalda çalıştığım dönemlerde mesaim oluyordu ve hepsine vakit bulamıyordum. Şimdilerde online ya da fiziki katılımla daha çok çalışıyorum” dedi.

Yoğun çalışma dönemi ve pandemi sürecinde evi idare etme konusunda da kendisini geliştirdiğini de söyleyen Simge Fıstıkoğlu, dünyanın en zor işi ev kadınlığı olduğunu söyledi.

“PANDEMİDE DAHA ÇOK ÇALIŞTIM”

“Pandemide çok çalıştım. Bir süreliğine ara verdiğim televizyondan sonra etkinlikler, panel yönetimi, moderatörlük, ödül törenlerinde sunuculuk yapıyorum" diyen Fıstıkoğlu, "Bu tarz etkinlikler pandemi ile birlikte dijitale taşındı. Herkes evde olduğu için çoğunu yapabildim. Kanalda çalıştığım dönemlerde mesaim oluyordu ve hepsine vakit bulamıyordum. Şimdilerde

online ya da fiziki katılımla sunumlar yapıyorum. Kısacası televizyondan daha yoğunum” diye konuştu.

Sosyal medyada da yayınlarını sürdüren Fıstıkoğlu, “Sosyal medyadaki yayınlarında editör de benim, sunucu da, konuk koordinatörü de benim. Zaman zaman televizyon kanalında çalışmanın konforunu özlediğim. Sosyal medya ekranı senden profesyonellik, disiplin istiyor, amatörlüğü asla affetmiyor” dedi.