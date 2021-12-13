Mamak parkede farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Mersin BBGSK'yı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, karşılaşmadan 92-78 galibiyetle ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Marlain Veal 22 sayı-8 ribaund-6 asist, Kaan Sarıaslan 17 sayı, Chance Comanche 13 sayı-6 ribaund ile öne çıkan isimler oldu. Maçta Yeşil-Beyazlıları yalnız bırakamayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, galibiyet sonrası takımla galibiyet fotoğrafı çektirdi.

Dış atışlarla maçı kopardılar Melih ve Veal'in üçlükleriyle ilk çeyreğe etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk dakikalarda 8-4 üstünlükle başladı. Konuk ekip Yeşil-Beyazlıların etkili oyununa cevap vererek kısa sürede öne geçmeyi başardı. Periyodun son bölümünde tekrar reaksiyon gösteren ev sahibi ilk çeyreği 31-17 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyrekte ise vites yükselten Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 47-35 önde tamamladı ve devre arasına farklı bir skorla girdi. Üçüncü çeyrekte 8-0 seri yakalayan konuk ekip farkı eritmeyi başardı. Dış atışlarda bulduğu sayılarla rakibin direncini kıran Yeşil-Beyazlılar, farkı 18 çıkararak bu periyodu 70-52 önde bitirmeyi başardı.Son çeyrekte farklı üstünlüğü bırakmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 92-78 galibiyetle ayrıldı.