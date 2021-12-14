İngiltere'de yeni trend: 'kulağı kesik köpek'

BBC'nin belgesel programı BBC Wales Investigates’in gerçekleştirdiği bir incelemeye göre, insanlar sadece daha güzel göründüğünü düşündükleri ve sosyal medya modası olduğu için kulağı kesik köpek satın alıyorlar.

BBC News'ten Paul Heaney'in aktardığına göre, İngiltere’de yasak olan bu operasyon illegal olarak uygulanırken bunu yapan kişilerin anlattıklarına göre köpeklerin sahte pasaportu ise Türkiye’den temin ediliyor. Yeni “moda”ya göre sadece estetik kaygılarla köpeklerin kulak kepçesisin bir kısmı kesiliyor ya da “kırpılıyor”.

Kulağı kesilen yani sakat bırakılan köpeklerin değeri 2 bin dolar artıyor.

BBC Wales Investigates için kimliğini gizleyerek köpek yetiştiricileriyle bağlantı kuran gazeteciler, “Kulak kesmek Amerikan bully cinsi için ‘çarpıcı’ bir görünüm yaratıyor” cevabını alıyor.

Kulak kesmek İngiltere’de Hayvan Refahı Yasası uyarınca yasa dışı olsa da yetiştiriciler operasyonun yurt dışında yapıldığını göstermek için sahte evcil hayvan pasaportları temin ediyorlar.