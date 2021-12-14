Trend Medya'dan Ali Kırca'ya dön teklifi

Trend Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yıldırım, 40 yıllık meslek hayatını sessiz sedasız bırakan Ali Kırca’ya, ‘Toplum sizi bekliyor, ekranlara geri dönün’ çağrısı yaptı.

Siyaset Meydanı gibi hafızalara kazınan önemli programlara imza atan, televizyon haberciliğinin önemli ismi Ali Kırca, sessiz sedasız mesleği bırakarak dinlenmeye çekildi.

Bu süreçte roman yazan Ali Kırca, hala ana haber bültenlerinin aranan ismi.

Trend Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yıldırım, “Bu ülkenin televizyon tarihine ismini altın harflerle yazdırmış Ali Kırca gibi bir değer televizyon kariyerini sonlandırdı. Kendi deyimi ile ben televizyonu bırakmadım, o beni bıraktı dese de bir nevi dinlenmeye çekildi. Habercilik ve medyada sosyal medyanın etkili bir dönemde Trend Medya ailesi olarak kendisini yeniden ekranlara davet ediyoruz. Youtube üzerinden yayın yaparak yeniden ekranlara, hayranlarına merhaba demesini istiyoruz” dedi.

Özgür sayılabilecek basın kuruluşu sayısının azaldığını, Ali Kırca’nın bu kuruluşlardan biri olan Trend Medya’ya beklediklerini dile getiren Yıldırım, “Büyük ustamızı, özgür bir dünya ve mecra olan Youtube üzerinden yayın yapmasını heyecanla bekliyoruz. Gençlere örnek olan Ali Kırca, pusulasız gemi gibi savrulan medya dünyasına yeniden yön vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Trend Medya Yönetim kurulu Başkanı Fatih Yıldırım’ın teklifine Ali Kırca’nın ne cevap vereceği merak ediliyor.