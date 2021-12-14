'Derin' yırtmacıyla poz verdi!

Defne Samyeli'nin oyuncu ve model olmak isteyen Derin Talu, yırtmacını gösteren halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Bir derginin davetinde sahneye çıkan annesini yalnız bırakmayan 18 yaşındaki Derin Talu, dekoltesiyle adından söz ettirdi. Derin yırtmacını göstermek isteyen Talu, bacaklarını açıp poz verdi.

Oyuncu ve model olmak isteyen Talu, kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek için her fotoğraf çektirdiğinde bacaklarını açarak poz verdi.

Yırtmacını göstermek için şekilden şekile giren Derin Talu'nun o halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.