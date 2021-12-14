'Derin' yırtmacıyla poz verdi!

Defne Samyeli'nin oyuncu ve model olmak isteyen Derin Talu, yırtmacını gösteren halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.
Bir derginin davetinde sahneye çıkan annesini yalnız bırakmayan 18 yaşındaki Derin Talu, dekoltesiyle adından söz ettirdi. Derin yırtmacını göstermek isteyen Talu, bacaklarını açıp poz verdi.
Oyuncu ve model olmak isteyen Talu, kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek için her fotoğraf çektirdiğinde bacaklarını açarak poz verdi.
Yırtmacını göstermek için şekilden şekile giren Derin Talu'nun o halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.