Rekorlar kıran Dünya Şampiyonası’nın 2021 değerlendirmesi

Rekorlar kıran ve tarih yazan League of Legends Dünya Şampiyonası’nın 2021 istatistikleri belli oldu. 5 Ekim’de ön eleme aşaması ile başlayan 2021 Dünya Şampiyonası birbirinden heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Heyecanlı çekişmeler sayesinde 2021 Dünya Şampiyonası, ön eleme ve grup aşamaları bakımından şu ana kadar batı yarımküredeki en yüksek izlenme oranına sahip Worlds oldu.

121 maçın oynandığı 2021 Dünya Şampiyonası’nda eleme aşamasının sonuna kadar toplam dört kez Silver Scrapes dinlendi. LCK’den DWG KIA ve LPL’den ilk defa Dünya Şampiyonası Finali’ne yükselen Edward Gaming arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası Finali’nde beş maç oynandığına tanık olduk. 2016’dan bu yana ilk, turnuva tarihinde ise ikinci beş maçlık Dünya Şampiyonası Finali serisi oldu.

StreamHatchet tarafından toplanan ve doğrulanan verilere göre, Dünya Şampiyonası Finali’nin dakika başına ortalama izleyici sayısı 30 milyon 604 bin 225’e ulaşarak, önceki rekor olan 2020 finalinin yüzde 32,82 üzerine çıktı.

Ayrıca, 72 milyon 860 bin 742 en yüksek eşzamanlı izleyici ile de 2020’ye göre yüzde 60.33’lük bir artış yakalandı ve toplam izlenme saati 282 milyon 638 bin 879’a ulaştı. 2021 Dünya Şampiyonası’nın toplam izlenme saati ise 1 milyar 84 milyon 991 bin 999.

Dünya Şampiyonası Finali 18 dilde, 19 sunucu tarafından 34 platformda yayınlandı. Gösteride Grammy ödüllü Imagine Dragons, PVRIS, Bea Miller, JID ve Denzel Curry Runeterra'nın Piltover ve Zaun şehirlerinde geçen Arcane temalı bir yolculuğu konu alan bir kısa filmde performanslarını sergiledi.

2022 Dünya Şampiyonası ise üç farklı ülke ve dört farklı şehir ile adeta Kuzey Amerika’nın tablosunu çıkaracak.