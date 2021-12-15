WHO açıkladı: Omicron, 77 ülkede tespit edildi

Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığını kaydetti.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi. Fakat WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu, bunun henüz tespit edilmemiş olduğunu söyledi.

Dr. Tedros varyanta karşı yeterince önlem alınmadığını belirterek, "Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.